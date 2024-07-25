Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda!

        Haydi Filenin Sultanları! Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk rakibi Hollanda olurken Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu. Kadroda; Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Zehra Güneş, Eda Erdem, Melissa Vargas gibi oyuncular bulunuyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 22:08 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Filenin Sultanları’nın Olimpiyat maç programı da kesinlik kazandı. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda madalya almak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

          Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak.

        • 3

          TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye - Hollanda voleybol maçı 29 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Mücadele 10.00'da başlayacak ve TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa