Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye - Hollanda muhtemel 11
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası soluk soluğa devam ediyor. Türkiye çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında galibiyet alırsa yarı finale çıkmaya hak kazanacak. Peki, Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11'i nedir?
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Tüm dünyayı saran EURO UEFA Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor. Son olarak Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım şimdi hedefini Hollanda'ya çevirdi. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak ve hangi kanalda olacak? İşte, detaylar...
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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.
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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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TÜRKİYE'NIN MUHTEMEL 11
İşte Montella'nın muhtemel 11'i
Mert Günok
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakcı
Samet Akaydin
Mert Müldür
Kaan Ayhan
Salih Özcan
Hakan Çalhanoğlu
Arda Güler
Kenan Yıldız
Barış Alper Yılmaz
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KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı.
Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 18 puan topladı.
İki mağlubiyetini de Fransa karşısında alan "Portakallar", 17 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.
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ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.
"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.
Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.
Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.
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