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Türkiye-Hırvatistan maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Giriş: 26.03.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye-Hırvatistan maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek
İHA

İlk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa’da Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemler de açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan maçta İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.

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