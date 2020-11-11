Euro 2021 öncesi A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçlarına devam ediyor. Uluslar Ligi'nde Rusya ile Macaristan'la karşılaşacak milliler, Hırvatistan'la bugün önemli bir hazırlık maçına çıkıyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Hırvatistan maçı yarın saat 20:45'de oynanacak ve TRTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN CANLI İZLE



İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Nazım, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner Erkin, Orkun, Dorukhan, Okay Yokuşlu, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Pasalic, Brekalo, Orsic, Budimir.

İLK MAÇ 1996'DA

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.



Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.

20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

PLAY-OFF'TA HIRVATLAR GÜLDÜ

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.



15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.

SON MAÇTA MİLLİ TAKIM İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Milli takımın, 1-0 kazanarak Hırvatistan karşısındaki ilk galibiyeti getiren maçın tek golünü Cenk Tosun attı.