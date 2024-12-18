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        Haberler Spor Diğer Güreş Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül! - Diğer Haberleri

        Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül!

        Türkiye Güreş Federasyonu'da Taha Akgül dönemi... Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Taha Akgül, Seçimli Olağan Genel Kurul'da rakibi Selçuk Çebi'yi geride bırakarak başkan seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:24
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        Güreş'in yeni başkanı Taha Akgül!
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        Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısı, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapıldı.

        Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

        Kullanılan 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oyda kalırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım sürerken Akgül'ü tebrik etti.

        Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

        Taha Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı.

        Sporculuk hayatını bronz madalya kazandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

        Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

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