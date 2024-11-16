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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Milli Takım maç kadrosu ile muhtemel 11'ler

        Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Milli Takım maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

        Türkiye Galler maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 5. maçında Galler'i konuk edecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, Galler'i yenmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, A Milli Takım maç kadrosu ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:07
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        • 1

          Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündeminde. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 5. haftasında Galler'i ağırlayacak. A Milli Takım’da önemli eksiklikler bulunuyor. Cezası nedeniyle Kenan Yıldız maçta forma giyemeyecekken Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi. Montella’nın öğrencileri grup lideri olarak UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda, milli maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte Türkiye Galler maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11 bilgisi...

        • 2

          TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

          Türkiye Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

          Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

          Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Mert Müldür, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper

          GALLER: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Brooks, Wilson, Johnson, Allen, Sheehan, Harris

        • 5

          GALİBİYET A LİGİ'Nİ GETİRECEK

          4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

          İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.

          İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.

          Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

          Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.

          Gruptaki Karadağ-İzlanda maçı da bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.

        • 6

          A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

          Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milliler'de Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

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