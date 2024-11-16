Türkiye Galler maçı canlı izle ekranı kritik karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan A Milli Futbol Takımı, beşinci maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Galler'i yenmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Grupta 10 puana sahip olan Türkiye zirvede yer alırken, 4 maçta 8 puan toplayan Galler ise ikinci sırada yer alıyor. Milli maç izle şifresiz ve full HD TV8 canlı yayın ekranı üzerinden futbolseverlere buluşuyor. İşte, TV8 ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle şifresiz ve kesintisiz…