Artık bir reaksiyon vermekten daha önemli, bir yapılanmaya, doğru akla ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Kuntz geldiğinden beri milli takımın oyununda gözler görülür bir gelişme yok. İçgüdüsel, spontane, bireysel performanslarla çözüme gitmeyen, maalesef doğru ve gerçekçi olmayan bir oyun anlayışımız var.