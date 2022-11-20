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Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye yok mu?

Türkiye Dünya Kupası'nda var mı?

2022 FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Futbol dünyasının en prestijli turnuvası öncesi milli takımımızın durumuna ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, son olarak oynadığı hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'ın son durumuna dair ayrıntılar...

Giriş: 20.11.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Dünya Kupası Katar Ekvador arasındaki mücadele ile bugün başlıyor. A Milli Futbol Takımımız ise, elemelerde Portekiz'e 2-1 mağlup olduğu için turnuvada yer almıyor. Euro 2024 hazırlıklarına başlayan millilerimiz ile ilgili son gelişmeleri derledik. İşte, detaylar...

  • TÜRKİYE NEDEN DÜNYA KUPASI'NDA YOK?

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden milli takımımız, grubunu Hollanda'nın ardından 21 puanla 2. sırada tamamladı.

    Play-off elemeleri oynamaya hak kazanan millilerimiz, tek maç üzerinden oynanan turda, deplasmanda Portekiz'e 2-1 mağlup oldu ve 2022 Dünya Kupası biletini kaybetti.

  • HEDEF EURO 2024!

    Dramatik bir şekilde Dünya Kupası'na veda eden milli takımımız, Euro 2024 hazırlıklarına başladı.

    Uluslar Ligi C Grubu'nun namağlup bitirerek adını bir B Ligi'ne yazdıran millilerimiz, ilk hazırlık maçlarında İskoçya ve Çekya'yı 2-1'lik skorlarla geçerek büyük moral kazandı.

  • MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2024 ELEMELERİ GRUBU

    D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya 

  • A Milli Takım kadrosu

    Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

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