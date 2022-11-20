Türkiye Dünya Kupası'nda var mı?

2022 Dünya Kupası Katar Ekvador arasındaki mücadele ile bugün başlıyor. A Milli Futbol Takımımız ise, elemelerde Portekiz'e 2-1 mağlup olduğu için turnuvada yer almıyor. Euro 2024 hazırlıklarına başlayan millilerimiz ile ilgili son gelişmeleri derledik. İşte, detaylar...