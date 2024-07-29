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        Haberler Bilgi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat 2. maçı hangi kanalda?

        Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları 2. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında, Hollanda karşısında 2 - 0 geriye düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle 3 - 2 kazanan Filenin Sultaları, ikide iki için parkeye çıkıyor. Peki, "Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 23:36 Güncelleme: 29.07.2024 - 23:39
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        • 1

          Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı için nefesler tutuldu. Oynadığı ilk maçta müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Peki, "Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat 2. maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

          Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

          1 Ağustos

          10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

        • 5

          4 Ağustos

          10.00 Türkiye-İtalya

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