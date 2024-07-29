Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları 2. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında, Hollanda karşısında 2 - 0 geriye düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle 3 - 2 kazanan Filenin Sultaları, ikide iki için parkeye çıkıyor. Peki, "Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı tarihi...
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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı için nefesler tutuldu. Oynadığı ilk maçta müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Peki, "Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat 2. maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.
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TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
1 Ağustos
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
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4 Ağustos
10.00 Türkiye-İtalya