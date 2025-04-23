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        Haberler Bilgi Gündem TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI 2025 | MTA'nın yenilenen 2025 diri fay hattı haritası yayımlandı! 45 il ve 110 ilçe en riskli ve risksiz bölgeler haritası

        Yenilenmiş MTA fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

        İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremler İstanbulluları korkuttu. 23 Nisan Çarşamba günü Silivri açıklarında meydana gelen önce 3.9 ardından 6.2'lik deprem meydana geldi. Bunun üzerine başta İstanbul halkı olmak üzete vatandşlar fay hattı haritasını, deprem açısından riskli illeri ve evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor. Peki, evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini nasıl sorgulayabilirsiniz? İşte, 2025 MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:19
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        • 1

          23 Nisan günü İstanbul 6.2 başta olmak üzere peş peşe depremlerle sallandı. Çevre illerden de hissedilen deprem İstanbulluları sokağa döktü. Deprem gündemi beraberinde diri fay hatları konusunu da getirdi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan çevrim içi yer bilimleri portalı, vatandaşlara yaşadıkları bölgelerdeki tektonik hareketleri anlık olarak takip etme imkânı sunuyor. Peki, yaşadığınız bölgede fay hattı var mı? şte 2025 Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası...

        • 2

          MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025 YENİLENDİ

          Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.

          Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.

          MTA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

          FAY HATLARINI HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

          Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.

          AFAD HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        • 5

          YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        • 6

          TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        • 7

          İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

          MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        • 8

          MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

          Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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