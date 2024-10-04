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        Haberler Dünya Türkiye'den Nijerya'da teknenin batması sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı | Dış Haberler

        Türkiye'den Nijerya'da teknenin batması sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu yaşamını yitiren çok sayıda kişi için taziye açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:21 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:21
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        Nijerya'ya taziye mesajı
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'da meydana gelen tekne kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Nijerya'da yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, dost ve kardeş Nijerya halkına taziye iletildi.

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        #nijerya
        #dışişleri bakanlığı
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