Dün saat 03.55'te merkez üssü Dıraç şehri olan 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Bosna Hersek'ten ulaşan Türk Kızılay ekibi, burada kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulundu.

Türk Kızılay Temsilcisi Özgür Altınay, yaptığı açıklamada, afet haberinin alınmasının ardından, halihazırda Balkanlar'da bulunan Türk Kızılay delegasyonunun Bosna Hersek'ten bir ekiple yola çıktığını ve Arnavutluk'a ulaştığını ifade etti.

AA'nnı haberine göre; bölgede ihtiyaç tespiti yaptıklarını belirten Altınay, "Ankara'dan da iki tırlık yardım konvoyumuz yola çıktı. En kısa zamanda bölgeye ulaşacak. Yardım malzemelerimizin içinde çadır, battaniye, hijyen kitleri var." dedi.

Mümkün olduğunca insanların ihtiyaçlarını gidermeye ve yaralarını sarmaya çalışacaklarının altını çizen Altınay, "Şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün kaldırdığı uçakla beraber bölgeye UMKE ekipleri intikal etti. Aynı şekilde AFAD ekipleri intikal etti ve Kızılay ekipleri de o uçakta yer aldı. Bölgede hep birlikte Türkiye'nin, devletimizin organlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

Altınay ayrıca Arnavutluk Kızılhaçı işbirliğinde bölgedeki yardımlara devam edeceklerini vurguladı.

Deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, dün TSİ 21.15'te Tiran Uluslararası Havalimanı'na inmişti.

Depremden en çok etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Dıraç'ın Thumane ilçesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) depremden etkilenen ailelere 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtmıştı.

Depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi ise yaralandı. Ana depremin ardından aralarında 5,5 büyüklüğünde deprem de olmak üzere 250'nin üzerinde artçı sarsıntı oldu.

TÜRKİYE'DEN ARNAVUTLUK'A GELEN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Uçakla geldikleri Tiran'dan kara yoluyla Dıraç'a geçen ekipler, vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak amacıyla yerel yetkililerle irtibat kurdu.

Yetkililerin yönlendirmesiyle kentte bir bina enkazına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı.

Türk arama kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını vardiyalar halinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Bölge insanı da Türk ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

Deprem nedeniyle çevredeki bazı binalarda da ağır hasar olduğu görüldü.