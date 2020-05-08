Mısır'da devlete ait Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında uçuşların durması nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan 100 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi.

Uçağın ülkenin batı kesimindeki Marsa Alam Havaalanı'na inmesinin ardından gelenlere Kovid-19 testleri yapıldığı ifade edildi.

Gelenlerin, Marsa Alam bölgesinde bir tatil köyüne yerleştirildiği ve 14 gün karantinada kalacakları aktarıldı.