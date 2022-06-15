Türkiye'deki kariyerlerini noktaladılar

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 2009 yılından beri yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı. Çakır'la birlikte 2 kez Dünya Kupası'nda yarı final, 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final, 3 Avrupa Şampiyonası ve birçok ulusal-uluslararası mücadelede yer alan Duran ile Ongun, ortak bir açıklama ile hakemliğe veda etti.
Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini sonlandıran Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerin federasyonlarından da teklifler var. İkili, bu tekliflere de sıcak bakıyor. Ancak Duran ile Ongun, yıllardır yol arkadaşlığı yaptıkları Cüneyt Çakır ile bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Çakır'ın, TFF ile sözleşmesi devam ettiği için şimdilik bu durum olumsuz görünse de Çakır'ın sözleşmesi bittikten onun da Türkiye'deki hakemlik kariyerini bitirip; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü olarak başka bir federasyonun çatısı altında hakemliğe devam etme ihtimali yüksek.
Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un, söz konusu süreç tamamlanana kadar televizyon programlarından gelecek teklifler doğrultusunda yorumculuk yapma ihtimali de bulunuyor.
DÜNYA KUPASI ÜZÜNTÜSÜ
FIFA kokartlı yardımcı hakemlerin bu kararı almasında en büyük etken, zamanın MHK'si tarafından 8 Mart 2022 tarihinde Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu birçok hakemin liste dışı bırakılması. Bu olayın ardından Türkiye'de hakemliği bırakma kararlarını kesinleştiren Duran ve Ongun'un tek üzüntüsü ise son kez Dünya Kupası'na gidememek.
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