VOLKANLAR TÜRKİYE'NİN YÜZDE 16'SINI KAPLIYOR

Dünya genelinde her yıl yaşanan yanardağ patlamaları nedeniyle ülkemizdeki aktif volkanlar merak ediliyor. Türkiye'de pek çok aktif volkanik yanardağ bulunuyor. Bu yanardağlardaki hareketlilik ancak takip edilerek saptanabiliyor. Ülkemizde jeolojik olarak farklı tip ve yaşta bulunan volkanlar Türkiye'nin yüzde 16'sını kaplıyor.