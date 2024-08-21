Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Türkiye'de sadece Bilecik'te yetiştiriliyor | Son dakika haberleri

        Türkiye'de sadece Bilecik'te yetiştirilen bitkinin hasadı başladı

        Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı. Ürünün "aroma" cinsinin kilogram fiyatı 69, diğer cinslerinin ise 67 lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

        • 2

          Çok yıllık endüstriyel bir bitki olan şerbetçiotunun, ilçedeki yaklaşık 1400 dekarlık alanda "aroma", "brewers gold", "Erciyes", "Ege" ve Pazaryeri" cinslerinin üretimi yapılıyor.

        • 3

          Bölgedeki çiftçilerce nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitki, ağustostaki hasadın ardından ilçedeki Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firmaya ait tesislerde işlendikten sonra özellikle içecek sanayinde ham madde olarak kullanılıyor.

        • 4

          Ürünün "aroma" cinsinin kilogram fiyatı 69, diğer cinslerinin ise 67 lira olarak belirlendi.

        • 5

          Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şerbetçi otunun sadece Pazaryeri'nde üretiminin yapıldığını hatırlattı.

        • 6

          Bu ürünün ilaç sanayinde de kullanıldığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu: "Yatıştırıcı özelliğinden dolayı çocukların rahat uyumasını sağlar. Yöre halkı hem çocuklarına şerbetçi otu yastıkları yapar hem de mayalama özelliğinden dolayı ekmek mayalarında kullanır. Biz de Belediye olarak farklı alternatifler üretmek adına 'şerbetçi otu kolonyası' geliştirdik. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor."

        • 7

          Tekin, şerbetçi otunun 1974'ten bu yana bölgenin ana gelir kaynaklarından birini teşkil ettiğini, ilçenin yüzde 80'e yakınının bu sektörden emekli olduğunu sözlerine ekledi.

        • 8

          Üreticilerden Orhan İlhan da 40 senedir şerbetçi otu yetiştirdiğini belirtti.

        • 9

          Yaklaşık 8 dönüm alanda üretim yaptığını anlatan İlhan, "Mahsuller oluştu, fabrikada sıram da geldi. Hasada başladık, devam ediyoruz. Traktöre yükleyerek toplama makinelerine götüreceğiz. Yarın hasadı bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah iyi bir gelir elde edeceğiz" dedi.

        • 10

          OT-GÜL KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozpınar ise ürünü yaş halde teslim aldıklarını, ardından kurutmaya tabi tuttuklarını bildirdi.

        • 11

          Şerbetçi otlarını sezon sonuna kadar soğuk hava depolarında beklettiklerini kaydeden Kozpınar, şu ifadeleri kullandı: "Daha sonra 'peletleme' kısmımız var. Akabinde satışa sunuyoruz. Kooperatifimizin 300 kadar üyesi var, bunların yaklaşık 100'ü aktif. Şerbetçi otu, her alanda kullanılabilecek bir bitki. Gerekli çalışmaların yapılarak kullanım alanının yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Pazaryerlilerin yüzde 80'inin sigorta girişleri buradan. Çoğu kişi buradan emekli oldu."

        • 12

          Kozpınar, geçmiş yıllarda şerbetçi otunun pek çok ilde ekildiğini, iklim koşulları sebebiyle en iyi verimin Pazaryeri'nde alındığını aktardı.

        • 13

          Kar yağışlarının şerbetçi otunun rekoltesine olumlu yansıdığını vurgulayan Kozpınar, "Son yıllarda kar olmaması nedeniyle verimde düşüş var. Türkiye'de sadece burada yetiştiriliyor. Kanser tedavisinde de kullanıldığını biliyoruz" diye konuştu.

        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Habertürk Anasayfa