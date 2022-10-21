Türkiye'de konut fiyatlarının hem TL hem de dolar bazında yükselişi sürüyor. Enflasyona yabancı talebinin de eklenmesiyle Haziran 2021'den beri yükseliş trendinde olan konut fiyatları, 2021 Kasım ve 2021 Aralık ayındaki düşüş döneminin ardından çıkışına devam ediyor. Akılardaki en büyük soru işaretleri: "Konut fiyatları ne kadar pahalı? Nereye kadar yüksek seyredecek? Dolar bazında olmasa da TL olarak fiyatlar düşer mi?"

Pandemi sonrası artan malzeme ve işçilik maliyetleri demirden çimentoya ve arsa maliyetlerine kadar her şeyin fiyatlarını uçurdu. Geçmiş dönemlerin aksine düşük faizli krediler yerine konut fiyatları bu kez maliyetlerin katlanması ile adeta uçuşa geçti. Ve Türkiye'de tüm zamanların, en kalabalık metropol olan İstanbul'da ise konutta ortalama metrekare fiyatları dolar bazında son 6 yılın rekorlarını kırmaya başladı. İstanbul fiyatları özellikle yatırım amaçlı konut alanlar ve başta Arap ve Rus kökenli yabancıların ilgisiyle tırmanışa geçerken gelinen fiyatlar İstanbul'u dünya liginde de üst sıralara taşıdı. Zira fiyat artışında yüzdesel İstanbul öncülüğünce Türkiye zirveye oturdu.

Hafta başında Merkez Bankası, 2022 Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Metrekare bazında ortalama fiyat 2016 Eylül'den sonra ilk kez 800 dolar bandını aşıp 836,29 doları gördü. En yüksek satış fiyatına sahip olan İstanbul'da ise ortalama metrekare fiyatı 1360 doları geçti.

KONUT KREDİSİ FAİZİNE RAĞMEN FİYATLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Yıllık konut kredisi faizinin 12.09 olduğu 2016 Eylül'de Türkiye ortalaması metrekare bazında 801,47 dolar olarak açıklanmıştı. 2022 Ağustosta 18,61 faiz ve kredi bulmanın zor olduğu piyasada ortalamanın 836,29 dolar olması dikkat çekti.

2016 Eylül'de İstanbul ortalaması ise 1481 dolar olmuştu.

FİYAT ARTIŞINDA DÜNYADA ZİRVEDEYİZ

Dünyadaki konut fiyat artışlarıyla ilgili bir rapor paylaşan Global Property Guide (GDP), 2. çeyrekte en yüksek artışın Türkiye'de olduğunu duyurdu. 58 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye'deki konut fiyatlarında yüzde 160.57'lik yükseliş yaşandığı belirtildi. Listenin 2. sırasında bulunan Romanya'da artış yüzde 33.82 oldu. 3. sıradaki Rusya'da ise yüzde 29.45'lik artış gerçekleşti. Toplamda 10 ülkede yüzde 20'nin üzerinde artış görüldü.

Listedeki 49 ülkede artış yaşanırken Fas, Sri Lanka, Peru, Mısır, Hong Kong, Makao, Kamboçya, Porto Riko ve Kolombiya'da ise fiyatlarda düşüş gerçekleşti.

DÜNYADA KONUT FİYAT ARTIŞINDA ZAYIFLAMA VAR

Raporda dünya genelinde konut piyasasında zayıflama olduğu kaydedildi. Satın alma gücünün düşmesi, yüksek enflasyon, Ukrayna-Rusya savaşı ve pandeminin etkileriyle küresel konut fiyat artışının hız kestiği belirtildi.

2 çeyrek arası artış oranı Türkiye'de yüzde 35.19 oldu. Bu alanda Pakistan 23.09, Romanya 18.91 ile sıralamada 2 ve 3. sırada yer aldı.

"YATIRIMCILARIN GÜÇLÜ TALEBİ FİYATLARI ARTIRDI"

Hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan güçlü konut talebi olduğu için Türkiye'nin konut fiyat artışında zirvede yer aldığı aktarıldı. Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle emlak piyasasının cazip hale geldiği, Körfez ülkelerinden alıcıları cezbettiği belirtildi.