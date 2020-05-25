Türkiye'de mahkemelerin bugüne kadar verdiği "ilginç" cezalar

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile 20 Temmuz 2005 tarihinde Denetimli Serbestlik Sistemi başlatıldı. Bu çerçevede hakim karşısına çıkarak yargılanan sanıklar hakkında çeşitli yaptırımları gerektiren cezalar uygulandı.
Alternatif yaptırımları içeren cezalar, denetimli serbestlik il müdürlüklerinin gözetiminde infaz edildi.
Farklı yıllardaki cezalar kapsamında yaralama suçundan yargılanan sanığın hapis cezası, "spor müsabakalarını halka açık yerlerde izlememe"ye çevrildi.
At arabasıyla hırsızlık yapan kişi, mahkemenin belirlediği süre boyunca at arabasına binemedi. Göçmen kaçakçılığından yargılanan sanık ise "denize yaklaşmama" cezası aldı.
Kasten yaralama suçundan yargılanan kişi, mahkemenin verdiği ceza çerçevesinde eşi yanında olmadan lokanta, restoran, internet kafe, kafe gibi işletmelere gidemedi.
- Broşür dağıtıp halktan özür dilediler
Bazı sanıklara ise işledikleri suçlardan dolayı pişmanlıklarını anlatan çeşitli pankartlarla belirli yerlerde durma, broşür dağıtma cezası uygulandı.
Bir sanık, "Alkollü araç kullanmak felakettir" yazılı pankartla okul önünde bekleme cezasına çaptırıldı. Başka bir sanık da alkollüyken araç kullanmanın tehlikelerini anlatan broşürü içki satışı yapan yerlerdeki müşterilere dağıttı.
Eşine tokat atan sanığın, "Eşime vurduğumdan dolayı mahkemede yargılandım, eşimden ve halktan özür diliyorum" yazılı broşürü dağıtmasına hükmedildi.
İnfazları yapılan bazı cezalar şöyle:
"Suriye sınırına gitmeme, inşaat kalıpçılığı yapmama, görme engelliler için sesli kitap okuma, sosyal paylaşım sitelerine girmeme, düğüne gitmeme, düğün salonuna girmeme, akşam dışarı çıkmayıp temizlik, bulaşık ve yemek gibi ev işlerinde eşine yardım etme, sigorta poliçesi düzenleyen iş yerlerine girmeme, eşini yemeğe götürme, alkol ve alkol kullandığı bilinen kişilerle görüşmenin yasaklanması, eğitimine devam etme, çocuklara yaklaşmama, sahil temizliği yapma, şiddet içerikli film izlememe, fidan dikme, huzurevinde temizlik yapma."
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