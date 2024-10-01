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        Haberler Bilgi Gündem Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? 2024 yılında saatler geri alınacak mı, son durum ne?

        Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması nedir, yeniden yürürlüğe girecek mi?

        Ekim ayının gelmesi ve havaların erken kararmasıyla birlikte Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu yeniden gündeme geldi. 23 Eylül 2024'te gerçekleşen sonbahar ekinoksu ile birlikte, özellikle iş ve okul saatlerinde gün ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlayan vatandaşlar "Saatler geri alınacak mı?" sorusunu sıkça sormaya başladı. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme, saatlerin artık yıl boyunca ileri kalmasını sağlamıştı. Peki, bu yıl Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 16:57 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:57
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        • 1

          Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu yeniden gündeme geldi. 2016 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmiş ve kış saati uygulaması kaldırılmıştı. Peki bu uygulamanın kaldırılması gündemde mi? İşte detaylar!

        • 2

          TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

          Türkiye’de kış saati uygulaması 2016 yılında yürürlükten kaldırıldı. 14 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yaz saati uygulaması yıl boyunca devam edecek şekilde düzenlendi.

        • 3

          UYGULAMA KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

          Bu karar, gün ışığından daha fazla faydalanma amacıyla alındı. Karara göre, saatler geri alınmayacak ve tüm yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya devam edecek.

        • 4

          2016 YILINDA ALINAN KARAR NELERİ İÇERİYORDU?

          2016 yılında yayımlanan Resmi Gazete kararı, Türkiye'de saatlerin geri alınması uygulamasını tamamen ortadan kaldırdı. Karar metninde, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesine karar verilmiştir.” ifadesi yer alıyor. Yani, Türkiye artık kış saati uygulamasına geçmiyor.

        • 5

          KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

          Kış saati uygulaması, gündüz süresinin kısaldığı kış aylarında, sabahın erken saatlerinde gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatlerin geri alınması anlamına gelir. Türkiye'de ise 2016’dan itibaren yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildiği için, artık saatlerin geri alınması söz konusu değildir. Bu uygulama sayesinde, enerji tasarrufu sağlandığı ve iş hayatının daha verimli olduğu düşünülüyor.

        • 6

          SONBAHAR İLE BİRLİKTE GÜNLER KISALIYOR

          23 Eylül'deki sonbahar ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarımküre’de, yani Türkiye’de, günler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Bu, kış mevsiminin habercisi olarak kabul edilir. Gecelerin uzaması ve havaların erken kararmasıyla birlikte kış saati uygulamasına geçme beklentisi artsa da Türkiye'de artık saatler geri alınmıyor.

        • 7

          AVRUPA'DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR MU?

          Avrupa'da birçok ülke hala kış saati uygulamasını sürdürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri, her yıl mart ayında saatlerini ileri alıp ekim ayında geri alarak yaz ve kış saati arasında geçiş yapıyorlar. Ancak Türkiye'de bu uygulamaya son verildi ve artık yıl boyu yaz saati (GMT+3) kullanılıyor. Bu durum, Türkiye ile Avrupa arasında zaman farkının yaz ve kış aylarında değişmesine neden oluyor.

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