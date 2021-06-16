İnternette yeni dönem!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Türkiye’de internet hizmeti alan aboneleri yakından ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde bugün yayınlanan karar göre artık yeni internet abonelerine, “Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profili” varsayılan olarak uygulanacak.
Yeni aboneliklerde aksi abone tarafından talep edilmedikçe, aboneler “Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profili” abonelik sözleşmesine tabi olacak. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre BTK’nın ilgili kararına ilişkin çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 8 Haziran 2021 tarihinde aldığı ve bugün “Yeni Abonelere Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profili’nin Varsayılan Olarak Belirlenmesi” başlığıyla yayınladığı karar şu şekilde:
“İşletmeciler tarafından;
1- Yeni aboneliklerde aksi abone tarafından talep edilmedikçe, abonenin “Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profili”nden ücretsiz olarak istifade edeceği şekilde abonelik sözleşmesi tesis edilmesi,
2- Abonenin abonelik süresince “Güvenli İnternet Hizmeti” tercihini değiştirebilmesine imkân sağlanması,
3- İşbu Kurul Kararı’nda yer alan gerekli çalışmaların 3 (üç) ay süre içerisinde tamamlanması
hususlarına karar verilmiştir.”
Türkiye’de 2011 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve 2020 yılında 7 milyon kullanıcıya erişen Güvenli İnternet Hizmeti’nde “Çocuk” ve “Aile” olmak üzere iki farklı profil seçeneği bulunuyor.
Bu hizmette yer alan Aile Profili "yasaklı liste" yöntemi ile çalışıyor. Bu yöntemde zararlı içerik barındıran sitelerden oluşan listeye erişilemiyor. Aile Profili listesine kumar, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, sağlık için tehlikeli madde, fuhuş, müstehcenlik, ırkçılık, terör, şiddet, zararlı yazılım vb. içeriklere sahip siteler dahil ediliyor.
Forum ve paylaşım sitelerine erişilebilen Aile Profili tercih edildiğinde “Oyun”, “Sosyal Medya” ve “Sohbet” siteleri de isteğe bağlı olarak erişime kapatılabiliyor. guvenlinet.org.tr/sorgula adresinden, sitelerin hangi profilde oldukları sorgulanabiliyor. Aile Profili’nde “Oyun” sitelerine erişimin istenmemesi durumunda “Çocuk Profili”nde erişilebilen oyunlara da erişim sağlanamıyor.
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