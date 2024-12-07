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        Haberler Ekonomi Kripto Para Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı - Kripto Para Haberleri

        Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı

        Kripto para piyasasında yatırımcı sayısı artmaya devam ederken yüzde 19,3 ile Türkiye, nüfusuna oranla dünyada bu varlık sınıfına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:11
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        Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
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        Triple-A'nin raporundan yapılan derlemeye göre, 2023 yılında tüm dünyada bu ekosisteme yatırım yapan yaklaşık 420 milyon kişi bulunurken bu rakam 2024'te yüzde 33 yükselişle 562 milyona ulaştı.

        Asya, 326,8 milyon yatırımcıyla bu alanda zirvede yer alırken bu kıtayı 72,2 milyon ile Kuzey Amerika takip etti.

        TÜRKİYE DÜNYADA 3. SIRADA

        Nüfusa oranlandığında Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 25,3 ile en yüksek kripto para yatırımcısına sahip ülke olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi yüzde 24,4 ile Singapur, yüzde 19,3 ile Türkiye takip etti. Arjantin yüzde 18,9 ve Tayland yüzde 17,6 ile öne çıkan diğer ülkeler olurken, Brezilya, Vietnam, ABD, Suudi Arabistan ve Malezya da listede kendilerine yer buldular.

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        YAŞ ARALIKLARI İLERLEDİKÇE ERKEK YATIRIMCI ORANI ARTIYOR

        Raporda dünya genelinde kripto para yatırımcılarının profillerine dair veriler de paylaşıldı. Buna göre söz konusu varlık sınıfına yatırım yapanların yüzde 61'ini erkekler, yüzde 39'unu kadınlar oluşturdu.

        Kripto para yatırımcılarının yaş grupları incelendiğinde 25-34 yaş aralığının yüzde 34 ile en yüksek yatırımcı topluluğunu oluşturduğu tespit edildi. Bu yaş grubunu 35-44 yaş aralığı yüzde 31 oranıyla takip etti. Söz konusu gruplarda erkek yatırımcıların çoğunluğu oluşturduğu görüldü.

        18-24 yaş aralığındakiler yüzde 14 ile diğer önemli yatırımcı grubunu oluşturdu, kadın ve erkek yatırımcı oranının birbirine en yakın bu yaş aralığında olduğu gözlendi.

        Ayrıca yaş aralıkları ilerledikçe yatırımcı oranının erkekler lehine arttığı belirlendi.

        TÜRKİYE'DE İLK TERCİH BİTCOİN

        Türkiye merkezli kripto para borsalarından Paribu'nun "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması"na göre de Türkiye'de kripto para ile işlem yapan her 4 kişiden 1'i işlemlerine son 6 ay içinde başladı.

        Ayrıca kripto para ile işlem yapanların 3'te 1'inin hesaplarını günde en az bir kere kontrol ettiği ifade edildi.

        Raporda, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün kripto paraları kısa vadeli alım satım işlemi için kullandığı belirtilirken, bu varlık sınıfıyla işlem yapan her 10 kişiden 7'sinin bitcoin ile işlem yaptığı kaydedildi.

        Türkiye'de bitcoinin ardından en çok tercih edilen kripto para ise yüzde 29 ile ethereum oldu.

        Bitcoin ile işlem yapanların yüzde 53'ü, bitcoini yatırım amaçlı kullanırken, ethereum ile işlem yapan kişilerin yüzde 92'si ETH'yi kısa vadeli alım satım için kullandı.

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