Bilmesen, pusuya yatmış bir sniper zannedersin. Kamuflaj ustası bu baykuş, bir ağacın gövdesine girmiş, avının yaklaşmasını bekliyor. Türkiye'de görülen en küçük baykuş türü olan bu İshak Kuşu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğa fotoğrafçısı Erman Kırankaya tarafından görüntülendi. Uluslararası bir yarışmada ödül olan bu İshak Kuşu fotoğrafı, bize iyi bir kamuflajın inceliklerini, detaylarını ve ustalıklarını da anlatıyor. Bize de "kamuflajın âlâsı böyle olur" deme kalıyor.

BATI PALEARKTİK'İN EN KÜÇÜK İKİNCİ BAYKUŞU



19-20 cm boyundaki bu baykuşun kanat açıklığı, 53-63 cm'dir. Batı Palearktik'in (Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'yı içine alan bölge) en küçük ikinci baykuşudur. Çizgili İshak Kuşu'ndan biraz daha küçüktür. Tünerken daha iri görünse de uçuş sırasında diğer küçük baykuşlardan daha uzun kanatlı olduğu görünür. Ağaç kabuğuna benzeyen tüyleriyle tam bir kamuflaj ustasıdır. Uzaktan bakıldığı zaman ağaç budağı sanılabilir. Çoğunlukla bireyler kahverengi, gri ya da biraz pas rengine çalan tonda olabilir.

Küçük botlu ve kulaklı bir baykuştur. Alt tarafı çizgilidir. Diğer baykuşların tersine ayakları tüysüzdür. Kulak hotozlarının dışında siyah sürmeli göz çevresi ve sarı gözleriyle dikkat çeker. Uzak mesafeden ve az ışıkta Küçük Baykuşla karıştırılmaması açısından duruşu daha diktir. Daha uzun bir siluet verir. Rahat şekilde tüneyen birey daha çok çömelmiş-eğilmiş haldeyken taç kısmında kulak tüyleri belli belirsizdir. Oysa alarm halindeki bireyin kulakları Uzun Kulaklı Orman Baykuşu'ndaki gibi dikilmiş bir görüntü verir...