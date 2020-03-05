Süper Lig'de genç futbolcular bu sezon da forma bulmakta zorlanıyor.

Türk futbolunun en çok tartışılan konularından biri genç futbolcuların yeteri kadar süre alamaması. Genç yetenekler, Avrupa'nın yıldızlarla dolu rekabetçi liglerinde takımlarında süre bulurken, Türkiye'de ise genelde yedek kulübesinde kalıyor. Diğer genç oyuncular ise Süper Lig'de rekabete girmektense şansını alt liglerde deniyor.

SÜPER LİG'DE 12 GENÇ FUTBOLCU

Süper Lig'de bu sezon 10 maç ve üstünde süre alan 21 yaş ve altı oyuncu sayısı 12 oldu.

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır (21),24 kez takımıyla sahaya çıktı ve Süper Lig'de en fazla forma giyen genç oyuncu oldu. Altay ayrıca, takımının ligdeki bütün maçlarında görev alan tek 21 yaş ve altı futbolcu.

Altay Bayındır'ı 21 maçta görev alan Gençlerbirliği oyuncusu Berat Ayberk Özdemir (21) takip ederken, Fraport TAV Antalyaspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Mukairu (20) 20 maç ile 3. sıradaki yerini aldı.

EMRE DEMİR, LİG TARİHİNİN EN GENÇ GOLCÜSÜ OLDU

Hes Kablo Kayserispor forması giyen 16 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün Süper Lig'de gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon takımında 11 karşılaşmada görev alan Emre Demir, 5 kez ilk 11'de sahaya çıkarken 6 kez oyuna sonradan girdi.

12 GENÇ OYUNCUDAN 9'U TÜRK

Süper Lig'de 10 maç ve üstü karşılaşmada görev alan 12 genç futbolcudan 9'u Türk oyunculardan oluştu.

Altay, Berat ve Emre'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik (21),Gençlerbirliği'nden Rahmetullah Berişbek (20),Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu (20),Trabzonsporlu Yusuf Sarı (21),Beşiktaşlı Güven Yalçın (21) ve Kayserisporlu Aksel Aktaş (20) 10 maç üstü görev alan Türk gençler oldu.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'dan 21 yaşındaki Montassar Talbi ile yine aynı yaşta olan İttifak Holding Konyasporlu Erdon Daci 12 kişilik listede yer alan diğer yabancı futbolcular olarak öne çıktı.

AVRUPA'DAKİ TÜRK GENÇLER

Avrupa'nın farklı ülkelerinde oynayan 5 Türk milli genç bu sezon 10 maç ve üstü forma giydi.

Sezon başında Rapid Vienna'dan transfer olduğu İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür (20) toplamda 15, Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü (20) 21, Almanya'da Schalke 04 forması giyen oyuncular Ahmed Kutucu (20) 16 ve Ozan Kabak (19) 19, sezona Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında başlayıp 2. yarıda İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu (20) ise toplamda 19 lig maçında şans buldu.

5 BÜYÜK LİGDE GENÇLERE EN FAZLA ŞANSI FRANSA VERDİ

Süper Lig'de gençlere fazla şans verilmezken, İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Fransa (Ligue 1) ve Almanya'nın da (Bundesliga) aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde takımlar gençlere daha fazla güvendi.

Beş büyük ligde gençlere en fazla şans Fransa'da verildi. Ligue 1'de 48 genç oyuncu bu sezon 10 maç ve üstü karşılaşmada süre aldı.

Lille forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın da takım arkadaşı olan Jonathan Ikone (21) ve Reimsli Axel Disasi (21) takımlarının bu sezon ligde oynadığı 27 maçın hepsinde forma giyerek Ligue 1'de en fazla oynayan 21 yaş ve altı oyuncular oldu.

Ligue 1'in yanı sıra Premier Lig'de 26, Bundesliga'da 28, Serie A'da 23 ve La Liga'da 27 yirmi bir yaş ve altı oyuncu 10 maç ve üstünde süre aldı.

17 YAŞINDAKİ FATI, BARCELONA'DA SÜRE BULUYOR

İspanyol ekibi Barcelona'nın altyapısından yetişen 17 yaşındaki Ansu Fati, bu sezon ligde 15 maçta forma giyerken 4 gol attı.

Fati, ligin 3. haftasında takımının Osasuna ile karşılaştığı maçta gol atarak Barcelona tarihinin La Liga'da gol atan en genç futbolcusu olurken, 16 yaş 304 günle lig tarihinde ağları sarsan en genç 3. oyuncu olmuştu.

İlk defa bu sezon forma giymeye başlayan Gine Bissaulu genç yıldız, Barcelona'nın Inter ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol atarak, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu ünvanını da elde etmişti.

GENÇ HAALAND, TECRÜBELİ FORVETLERİ KISKANDIRIYOR

Sezona Avusturya ekibi Salzburg'da başlayıp devre arasında Borussia Dortmund'a transfer olan Erling Haaland, bu sezon çıktığı 31 maçta 40 gol kaydetti.

Borussia Dortmund kariyerine de rekorlarla başlayan 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığında zirve yarışı veriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği Salzburg-Genk karşılaşmasında "hat-trick" yapan Haaland, Dortmund'daki ilk Şampiyonlar Ligi maçında da Paris Saint-Germain karşısında ağları 2 kez sarsarak gol sayısını 10'a çıkardı.

ARSENAL VE CHELSEA GENÇLERİNE GÜVENİYOR

Premier Lig'in 2 Londra ekibi Arsenal ve Chelsea genç futbolculara forma vermesiyle dikkati çekti.

18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle geçen sezon transferden men cezasına çarptırılan Chelsea gençlerine sarıldı.

Mavilerde bu sezon 21 yaş ve altı oyuncular Reece James (20) ve Christian Pulisic (21) 16, Mason Mount (21) 28 ve Callum Hudson-Odoi (19) 17 lig karşılaşmasında forma giydi.

Arsenal'da ise Reiss Nelson (20) 10, Joe Willock (20) 19, Matteo Guendouzi (20) 22, Bukayo Saka (18) 17 ve Gabriel Martinelli (18) 14 maçta oynadı.

MBAPPE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Altyapısından yetiştiği Monaco'da yıldızı parlayan Kylian Mbappe, takımının 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmasında başrolü oynadı.

Sonraki yıl 180 milyon avro bedelle Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Fransız oyuncu, başarılı performansını burada da sürdürdü.

21 yaşındaki forvet, bir Dünya Kupası, üç Fransa Ligi, bir Fransa Kupası, bir Fransa Lig Kupası ve iki Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı. Mbappe, 2018 yılında en iyi Fransız futbolcu ödülüne layık görülürken, 33 kez ağları sarsarak gol kralı olduğu Ligue 1'in 2018-19 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmişti.