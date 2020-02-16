16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de 2019, 935 olayla tüm dönemlerin en fazla "ekstrem hava olayının" yaşandığı yıl oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2019 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 14,7 derece olarak gerçekleşti. 2019 yılı, 1971'den bu yana gerçekleşen 4'üncü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.
Genel olarak Karabük ve Bitlis dışında ülkenin büyük bir kısmında ortalama sıcaklıklar uzun yıllık ortalamaların üzerinde oldu.
Geçen yıl aylık ortalama sıcaklıklar nisan ve temmuz aylarında uzun yıllar ortalamalarının altında, diğer aylarda üzerinde gerçekleşti.
Mevsim bazında ise bütün mevsimlerin ortalama sıcaklıkları normallerin üzerinde oldu. Kış 4,9 dereceyle normalin 1,3 derece, ilkbahar 12,7 dereceyle normalin 0,7 derece, yaz 24,4 dereceyle normalin 1 derece, sonbahar da 23,4 dereceyle normalin 1,9 derece üzerinde sıcaklıklarla geçti.
Ülkede 63 merkez, ay içinde en yüksek sıcaklıklarda, 1 merkez ise en düşük sıcaklıkta kendi rekorlarını kırdı.
YAĞIŞLARIN DURUMU
Alansal olarak 2019 yağışları ülkenin güneyinde normal değerlerin üzerinde, kuzeyinde ise altında oluştu.
Geçen yıl aylık yağışlar şubat, mart, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında uzun yıllar normallerinden düşük, diğer aylarda normallerin üzerinde gerçekleşti. Ocak ve aralık yağışları ise normallerinin çok üzerinde kaydedildi.
Ekstrem olay trendlerinde özellikle son 20 yılda artış eğilimi söz konusu. 2019, şiddetli yağış-sel, fırtına, yıldırım, şiddetli kar ve heyelan gibi 935 olayla, en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu. 2018 yılında ekstrem olay sayısı 840'tı.
Ekstrem olayların dağılımları yaklaşık yüzde 38 ile şiddetli yağış-sel, yüzde 29 ile fırtına, yüzde 18 ile dolu, yüzde 7 ile yıldırım, yüzde 5 ile şiddetli kar yüzde 3 ile heyelan ve yüzde 1 ve daha az oranlarda çığ, orman yangını, kum fırtınası ve sis şeklinde oldu.
Rize, Artvin, Ordu, Zonguldak, Muğla, Antalya, Adana ve Osmaniye'de günlük maksimum yağışlar 100 milimetreyi geçti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!