Türkiye'de geçen yıl 15 bin hektarlık orman yok oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelere göre 2023 yılı yanan orman alanları istatistiklerini paylaştı. Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Türkiye'nin geçen yıl 15 bin hektar yanan orman alanıyla ABD, Kanada, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin altında yer aldığı görüldü.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından ülkelere göre 2023 yılı yanan orman alanları istatistiklerinin yer aldığı bir infografik paylaştı.
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Her yıl çeşitli faktörlerle dünyada ve Türkiye'de orman yangınları meydana geldiğine işaret eden Yumaklı, "2023 orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.
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Yumaklı, amaçlarının geleceğin teminatı ormanları, başta köklü tecrübeye sahip Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olmak üzere tüm vatandaşların desteğiyle korumaya devam etmek olduğunun altını çizerek, "Gelin yangınlara sebep olmayalım, Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.
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Yumaklı, amaçlarının geleceğin teminatı ormanları, başta köklü tecrübeye sahip Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olmak üzere tüm vatandaşların desteğiyle korumaya devam etmek olduğunun altını çizerek, "Gelin yangınlara sebep olmayalım, Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.
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Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Türkiye'nin geçen yıl 15 bin hektar yanan orman alanıyla ABD, Kanada, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin altında yer aldığı görüldü.