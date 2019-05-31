Burcunu merak etmeyen var mı? Veya Türkiye’de en çok hangi burçtan insan olduğunu hiç düşündünüz mü? Eğer tahmininiz yoksa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, 2001-2016 yılları arasında doğan bebeklerden yola çıkarak Türkiye'nin burç haritasını çıkardı.

Video Editörü: Caner Arıpişirici

Peki istatistiklere göre ülkemizde en çok hangi burç var dersiniz? 16 yıllık veriye göre Türkiye'de en çok Aslan burcu doğumu var. Yani yaklaşık 2 milyon 90 bin kişi çalışkan, sıcakkanlı, eleştirel bakış açısı olan Aslan burcu özelliklerini taşıyor. En yaygın doğum günlerinin de 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihi aralığında olduğunu söyleyebiliriz. İşin ilginç yanı da en çok 2014, en az ise 2010 yılında Aslan burcunun doğduğunu görüyoruz.

YAZ BURÇLARI İLK İKİ SIRAYI ALIYOR

1 milyon 937 bin ile Aslanları Yengeç burcu izliyor. 2001-2016 yılları arasında doğan 2 milyona yakın kişi 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya geldikleri için Yengeç özelliklerini taşıyor. Sorumluluk duygularının gelişmiş, hassas, düşünceli, yardımsever Yengeçlerin sayısı 16 yıla göre bir hayli fazla. İstatistiklere göre ayrıca ilk iki sırayı yaz doğumlarının aldığını görebiliriz.

OĞLAKLAR İLK SIRAYI KAPTIRDI

3. sırada 1 milyon 934 binle kış aylarında doğan Oğlaklar var. 22 Aralık - 20 Ocak arasında dünyaya gelen Oğlak burçları, önceki yıllarda yapılan listelerde ilk sıradaydı ancak son verilere göre 3. sıraya gerilemiş durumda.

Listenin 4. sırasını 1 milyon 871 bin nüfus ile titiz, düzen meraklısı, enerjik, pratik ve girişimci Başak burçları alıyor. 5. sıradaki İkizler burçlarını sırasıyla Koçlar, Kovalar, Boğalar, Balıklar, Akrepler ve Teraziler izliyor. Geriye ise Yay burçları kalıyor.

SON SIRADA YAY VAR!

16 yılda gerçekleşen doğumlara bakacak olursak burç dağılımında en geriden gelen burç, yaklaşık 1,420,960 milyonla Yaylar... 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan, ateş grubundan olan eğlenceli, uçarı, gezgin ruhlu, enerjik Yay burçlarının sayısı oldukça az.

Bu rakamdan yola çıkarsak yılda ortalama 88 bin kişi Yay burcu olarak doğuyor. Ancak bu sayı yıldan yıla artıyor. Çünkü 2016 yılında Yay burcu doğanların sayısı 100 bine yaklaşmış durumda.

Doğum yılı 2001-2016 yılları arasında olan kişilerin burçlara göre dağılımı ise şöyle:

ASLAN: 2.089,206

YENGEÇ: 1.937,264

OĞLAK: 1.934,095

BAŞAK: 1.871,463

İKİZLER: 1.868,231

KOÇ: 1.683,884

KOVA: 1.668,292

BOĞA: 1.658,409

BALIK: 1.642,105

AKREP: 1.616,035

TERAZİ: 1.615,258

YAY: 1.420,960