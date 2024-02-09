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        Haberler Gündem Çevre Türkiye'de bir ilk! Denizşakayığından ışık enerjisi üretildi! - Haberler

        Türkiye'de bir ilk! Denizşakayığından ışık enerjisi üretildi!

        Bir yıl süren yoğun çalışmaların ardından Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Denizşakayığından gen aktarımı yapılarak aydınlatma enerjisi üretildi. İlk faz başarıyla tamamlanırken projedeki ikinci faz için ise çalışmalara başlandı. Projeyi ve gelinen aşamayı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Öğretim Üyesi Dr. Elif Tuğçe Aksun Habertürk'e anlattı.

        Giriş: 09.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:44
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        Türkiye'de bir ilk! Denizşakayığından ışık enerjisi üretildi!
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        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi paydaşlarıyla beraber bir ilke imza attı. Aydınlatmada kullanılan enerji tüketiminin azaltılması amacıyla denizşakayığından gen aktarımı yapılarak aydınlatma enerjisi üretildi.

        Projede deniz altında ışık yayma özelliği olan deniz canlıları kullanıldı. Proje, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun da desteklediği ilk biyolojik projeler arasında yer alıyor. Projenin İlk fazı başarıyla tamamlandı. İkinci faz için de çalışmalara başlandı.

        Projenin, "yeni nesil teknolojilere" öncülük etmesi ve günlük hayata adapte edilmesi hedefleniyor. Projenin detaylarını Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Dr. Elif Tuğçe Aksun Habertürk’e değerlendirdi.

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        "TÜRKİYE’DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ"

        Projenin Türkiye’de ilk olduğunu vurgulayan Köseoğlu, “Deniz canlılarından elektrik enerjisi üretmek, ışık üretmek Türkiye’de ilk. Dünya ölçeklerinde rekabet edebilir bir proje. Söz konusu projemiz Ocak 2022 yılında EPDK ARGE projesi kapsamında sunuldu. Bir yıl süren projemizi tamamladık. Laboratuvar ortamı dışında da biz Eylül 2023 yılında ürettiğimiz bakterileri İzmir’e götürdük. 24 saat sonra da aynı elektriği verdi ve bu çok heyecanlandırıcıydı tabi.” ifadelerini kullandı.

        “GEN TRANSFERİYLE BİR AYDINLANMA ENERJİSİ ÜRETTİK”

        Aksun da “Farklı deniz altı canlılarından denizşakayığı dediğimiz deniz anemonu türünün ışıma özelliği genini alarak gen transferiyle bir aydınlanma enerjisi ürettik. Sürdürülebilir katma değeri yüksek yerli ve milli bir ürün üretmek hedefiyle yola çıktık. İzmit ve Mersin bölgelerinde bir seri arazi çalışmalarımız yapıldı. Hedefimiz caddelerde sokaklarda ya da iç ortamlarda aydınlanmanın tamamen doğal ve sürdürülebilir kaynaklarla üretilmesini sağlamak oldu. Patent başvurumuzu aldık. Şimdi ikinci faz çalışmalarına başlayıp bakteriden de Işıma özelliğini saflaştırıp bakteriden bağımsız bir üretim yapmak üzerine ekip arkadaşlarımızla birlikle çalışıyoruz. Projemizin ikinci aşamasında yenilikçi teknolojilerle birlikte daha sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla yaklaşarak enerji transferi konusunda yeni nesil teknolojileri kullanarak daha yaygınlaşması kolay daha günlük hayata adapte edilebilir üretimler denemeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

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