"Türkiye'de BA.5 varyantı hakim"

Salgının yeniden yükselme eğilimine girdiği bir dönem yaşandığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Dünyada salgının ilk dönemlerindeki hasta ve can kaybı sayılarından çok daha fazla hasta ve can kayıplarıyla devam ediyoruz" dedi.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUCU

Omicron varyantının hakim olduğu dönemde ekonomik sistem tıkandığı için pandemi yönetiminde politika değişikliğine gidildiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul "Örneğin o dönemde ABD'de bir günde on bin uçuş yapılamadı. Böyle olunca özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da 'Covid-19 toplumsal bir sağlık sorunu olmaktan çıkmıştır, bireysel bir sağlık sorunudur' yaklaşımına geçildi. Hata burada yapıldı ve biz de dahil bütün ülkeler bunu uygulamaya başladı" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul "Bu değişikliğin karşılığı insanların hastalanması ve can kayıpları demekti ama bunlara çok da aldırış edilmedi" dedi.

TÜRKİYE'DE BA.5 HAKİM, ÇOK KOLAY VE HIZLI BULAŞIYOR

Pandemilerde hem ülke içerisinde hem de küresel anlamda ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul "Bizim ülkemizde de bugüne kadar çok kötü bir salgın yönetimi yürütüldü ve özellikle son dönemde sanki salgın bitmiş gibi bir algı oluştu. Bugün maske kullananlar eleştirilmeye başladı" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Şu anda çok sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Türkiye'de büyük olasılıkla BA.5 varyantı hakim. Ne yazık ki eski varyantlardan çok daha hızlı ve kolay bulaşıyor, bağışıklıktan daha iyi kaçabiliyor, aşı etkinliği de maalesef daha düşük" şeklinde konuştu.

mRNA AŞILAR ETKİLİ, İNAKTİF AŞILAR DEĞİL

Koronavirüs pandemisinde risk grubunda olanların hala ciddi risk altında olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Şu anda yapılması gereken kesinlikle aşılara devam edilmesi. Virüsün hala öldürebilme yeteneği var. Covid-19 sadece aşısı olan, genç ve sağlıklı bireyler için sıradan bir gribe dönüştü" dedi. Prof. Dr. Ertuğrul "Bu alt varyantlara karşı, ağır hastalık tablosunu engellemede mRNA aşıları hala etkili, inaktif aşılar ise değil, bunu özellikle vurguluyorum" şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYANIN AHLAKİ ÖZÜR BORCU VAR"

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına da değinen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Bizim ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada hükümetlerin ve insanların sağlık çalışanlarına ahlaki bir özür borcu var. Çünkü sağlık çalışanları bu pandemi için varlarıyla yoklarıyla mücadele ettiler ama siyasi otoriteler ne yazık ki ellerinden geleni yapmadılar" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ertuğrul "Eğer dayak yemez, öldürülmezsek biz yine elimizden geldiğince insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!