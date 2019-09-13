13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mobil devrim insan hayatını değiştirmesinin yanı sıra küresel ekonomi üzerinde de etkili oluyor. Dünya çapında mobil operatörleri analiz eden GSMA, 2018 yılında cep telefonu endüstrisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla´ya (GSYİH) etkisini araştırdı. 2018 yılında küresel GSYİH´nin yüzde 4.6'sına denk gelen 3.9 trilyon dolarlık kısmı cep telefonu endüstrisinden sağlandı.
Bu noktada Küresel GSYİH´ye en fazla katkı sağlayan yer Asya Pasifik Bölgesi oldu. Bölgede cep telefonu endüstrisine 1,6 trilyon dolarlık katkı yapıldı. Onu sırasıyla 840 milyar dolarla Kuzey Amerika, 620 milyar dolarla Avrupa, 270 milyar dolarla Latin Amerika, 170 milyar dolarla MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika),144 milyar dolarla Sahra Altı Afrika ve 52 milyar dolarla Batı Afrika bölgesi izledi.
Raporda geçmiş yılların rakamlarına da bakılarak mobil endüstrinin gelişiminin devam edeceği ifade ediliyor. 2014´te küresel ekonominin yüzde 3.8´ini oluşturan cep telefonu endüstrisinin, 2022 yılında yüzde 4.8'e ulaşacağı öngörülüyor.
6 YIL SONRA NÜFUSUN YÜZDE 71´İ MOBİL HAT SAHİBİ OLACAK
Öte yandan raporda 2018´in ikinci çeyrek sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 65´inin bir mobil hat sahibi olduğu belirtildi. Bu oranın 2025 yılında yüzde 71´e çıkması bekleniyor. Raporda Türkiye´deki akıllı telefon kullanımına ilişkin veriler de yer aldı. Aynı dönemde yüzde 79 olan akıllı telefon kullanımının 2025´te yüzde 87´ye çıkacağı tahmin ediliyor.
3G TAMAMEN KAYBOLACAK
2025 yılında veri iletim hızları kullananların oranında da değişim yaşanacağı da raporda yer aldı. 2018´in ikinci çeyreğinde yüzde 19 olan 2G kullananların oranının 6 yıl sonra yüzde 3´e düşeceği bildirildi. Yüzde 9 olan 3G kullanıcısının ise 2025 yılında kalmayacağı ifade edildi.
Yüzde 71 olan 4G kullananların oranında ise yüzde 13 artış yaşanması beklenirken, 5G teknolojisinin yükselişi de gözlerden kaçmadı. Türkiye´de 2025 yılında 5G kullananların oranının yüzde 13 olacağı öngörülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!