100 İL, BiN İLÇE MYK'DA GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ‘100 il, bin ilçe’ konusu gündeme getirildi ve birtakım çalışmalar yapılarak düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşuldu. Yeni il ve ilçe konusunda kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı azaltılacağı da düşünüldü.

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmelerde 100 il, bin ilçe hususunu gündeme alması dahilinde Cumhur İttifakı’nın konuyu masaya yatırılabileceği değerlendirmesi yapılan MYK’da, il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına sürecin planlanmasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olabileceği belirtildi.