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Türkiye'de 100 il, bin ilçe mi olacak? MHP lideri Bahçeli'den '100 il, bin ilçe' açıklaması! İşte 2023 il olmaya aday ilçeler listesi

Türkiye'de 100 il, bin ilçe mi olacak? İşte il olmaya aday ilçeler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il, bin ilçe' açıklaması, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda görüşüldü. Düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması fakat süreç planlamasının yerel seçimlerden sonraya bırakılmasının daha uygun olacağı belirtildi. İşte il olmaya aday olan ilçeler listesi...

Giriş: 16.06.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla “100 il, bin ilçe” açıklamasını yapması AK Parti tarafından anlamlı bulundu. AK Parti MYK'da görüşülen konuya ilişkin süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan seçim sonrasına bırakıldı. Gelişmelerin ardından gözler "Türkiye'de 100 il, bin ilçe mi olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 il olmaya aday ilçeler listesi..

  • 100 İL, BiN İLÇE MYK'DA GÖRÜŞÜLDÜ

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ‘100 il, bin ilçe’ konusu gündeme getirildi ve birtakım çalışmalar yapılarak düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşuldu. Yeni il ve ilçe konusunda kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı azaltılacağı da düşünüldü.

    Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmelerde 100 il, bin ilçe hususunu gündeme alması dahilinde Cumhur İttifakı’nın konuyu masaya yatırılabileceği değerlendirmesi yapılan MYK’da, il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına sürecin planlanmasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olabileceği belirtildi.

  • Kozan, Adana

  • Kahta, Adıyaman

  • Polatlı, Ankara

  • Bandırma, Balıkesir

  • Edremit, Balıkesir

  • Ergani, Diyarbakır

  • Yüksekova, Hakkari

  • Elbistan, Kahramanmaraş

  • Lüleburgaz, Kırklareli

  • Ereğli, Konya

  • Midyat, Mardin

  • Ünye, Ordu

  • Cizre, Şırnak

  • Fethiye, Muğla

  • Nazilli, Aydın

  • Akhisar, Manisa

  • Erciş, Van

  • Ereğli, Zonguldak

  • Manavgat, Antalya

  • İskenderun, Hatay

  • Siverek, Şanlıurfa

  • Çorlu, Tekirdağ

  • İnegöl, Bursa

  • Alanya, Antalya

  • Tarsus, Mersin

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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