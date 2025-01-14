Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayında faiz indirimine giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 toplantı takvimi yayınlandı. Şimdi gözler, Ocak faiz kararı için PPK toplantısına döndü. Peki, TCMB Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, TCMB 2025 toplantı tarihleri...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Buna göre, PPK 2025 yılında 8 kez toplanacak. Ayrıca, TCMB 2025 yılında dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu yayımlayacak. Peki, yılın ilk faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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YILIN İLK TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.
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TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?
PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.
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