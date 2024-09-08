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        Haberler Bilgi Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ne zaman?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Eylül ayına girmemizle beraber gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına döndü. Bu ay küresel piyasalarda Fed'in en az 25 baz puan indirime gideceğine olan güçlü beklenti Merkez Bankası'nın da faiz indirimi yapma ihtimalini akıllara getirdi. İki Merkez Bankası, bir gün arayla faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:19
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        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantıya döndü. Eylül ayında yoğun bir gündeme sahip olan küresel ekonomide Fed'in faiz indirime gideceğine kesin gözüyle bakılırken, TCMB'nin de bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası Eylül faiz kararı tarihi...

        • 2

          MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkez Bankası Eylül faiz kararını 19 Eylül 2024 tarihinde açıklayacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

          Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

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