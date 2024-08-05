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        Haberler Bilgi Spor Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maçı tarihi!

        Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 çeyrek final maçı tarihi!

        Türkiye Çin voleybol maçı için heyecan dorukta. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyetini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Grupta son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin oldu. Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Paris 2024 çeyrek final maçı tarihi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:43
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan ay yıldızlı ekip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki rakibi ise Çin oldu. Filenin Sultanları Paris 2024 çeyrek final maçı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye Çin 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maçı, 6 Ağustos Salı günü TSİ 10.00'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye Çin çeyrek final maçı, TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

          Diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

          14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

          18.00 ABD-Polonya

          22.00 İtalya-Sırbistan

        • 5
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