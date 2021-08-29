Avrupa şampiyonası çeyre final voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final turu maçında Türkiye, Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak. TRTSpor'da yayınlanacak maçın günü ve saati ise henüz açıklanmadı.