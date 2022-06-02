Efeler, Portekiz'i deplasmanda yendi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz'i 3-1 yendi.

İlk iki maçını kazanan miller, gruptaki üçüncü maçında 5 Haziran Pazar günü Trabzon'da Portekiz'i konuk edecek.

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Portekiz: 1 - Türkiye: 3

Salon: Viana do Castelo

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)

Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Marco Evan Ferreira, Militao, Cveticanin (Casas, Alexandre Ferreira, Cunha, Tavares)

Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Efe Bayram, Yasin Aydın)

Setler: 21-25, 25-21, 17-25, 24-26

Süre: 116 dakika (26, 28, 29, 33)