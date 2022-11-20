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Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

Giriş: 20.11.2022 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • SERKAN AKCAN: GEÇER NOT

    Diyarbakır’daki İskoçya maçının ardından dün gece Gaziantep’te Çekya’ya karşı güçlü bir oyun başlangıcı yapmak önemliydi. Kuntz, yine 3-4-3’ü tercih etti fakat bazı isimleri değiştirdi. Sağ stoperde Samet Akaydın oynarken, Çağlar merkezde kaldı, Ozan Kabak ise sol stoper oldu. Onur Bulut’un sağ kanat beki olarak göz doldurur bir performansa çıkması dikkat çekiciydi. Çünkü o bölgede Zeki’ye yakın standartlara yaklaşmamız gerekiyordu.

     

  • Cengiz Ünder’in pası akıl doluydu ama o pası asiste çevirmek için çok usta bir santrfor vuruşu gerekiyordu. Enes de onu yaptı. Şimdi sırada önce Kuntz’u sonra hepimizi EURO2 024 yolunda bu takımın birinci santrforu olacağına ikna etmesi lazım. Peşinen söyleyeyim futbol kamuoyunun önemli bir bölümü Enes Ünal’ın saha duruşu, gelişimi ve yeteneklerine bakarak ikna olmaya dünden razı. (FANATİK)

  • UĞUR MELEKE: UMUTLA GİDİYORUZ

    Euro 2024 Elemeleri öncesi iki doğru rakiple iki faydalı hazırlık maçı yaptık. Robertson’lı, Tierney’li, McGinn’li İskoçya’dan sonra Çekya da aslarıyla sahadaydı. Soucek’li, Coufal’li, Barak’lı Çekler’i de umut veren bir futbolla mağlup ettik Gaziantep’te. Çağlar’ın liderliğinde 180 dakikalık üçlü savunma testimiz başarılıydı. 

  • Ozan hem sağ, hem sol stoperde etkiliydi. Martta başlayacak elemelerde A planımızın 3-4-3 olacağını söyleyebiliriz sanırım rahatlıkla. Milli takımımız Diyarbakır’da ve Antep’te geriden pasla oyun kurmayı denedi, Hakan Çalhanoğlu’nun birinci-ikinci bölge geçişindeki bir virtüöz katkısı vermesiyle bu alanda da sınıfı geçtik. (HÜRRİYET)

  • LEVENT TÜZEMEN: LİDERLER BELLİ 

    İskoçya ve Çekya maçları gösterdi ki; A Milli Takım, EURO 2024'e Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in liderliğinde hazırlanacak. Sakatlık olmadığı sürece Stefan Kuntz kadroyu belirlerken önce Hakan-Cengiz ikilisini yazacak ardından diğer isimleri belirleyecek. İki milli maça kadar böyle etkili bir Hakan Çalhanoğlu izlemedim. Kuntz'un daha çok yurt dışında oynayan oyunculardan oluşturduğu A Milli Takım'ı Hakan bir orkestra şefi gibi yönetti.

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