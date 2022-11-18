Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı için nefesler tutuldu. Euro 2023 eleme öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli takım ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.İlk hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Ay Yıldızlılar'da hedef galibiyet. Peki Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hakkında tüm merak edilenler...