Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: 23 takımdan 165 sporcu ile start alacağız

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tüm dünyadaki profesyonellerin yarıştığı büyük bir organizasyon olacağını söyledi.

Müftüoğlu, Anadolu Ajansına gerçekleştirdiği ziyarette AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Turun Türk bisikletinin gelişimine katkısını anlatan Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Bu turun gelişmesinde herkesin katkısı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2015 yılında caddede bisiklete bindi. Daha sonra Sultanahmet'te kupalar verdi. Geçen hafta da yine turun tanıtımıyla startını verdi. Çok ilgili bir Cumhurbaşkanımız var, ne kadar teşekkür etsek az. Bisiklet ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Turun ve bisiklet kültürünün ülkemizde geldiği noktaya çok önemli katkıları var. Veledrom yaptık, bunun yapılmasıyla ilgili talimatı veren de Cumhurbaşkanımız. Ülkemizde eski tip Konya Veledromu yıkılalı yıllar oldu. Veledrom olmadığı için bir sorun vardı. Bu da ortadan kalktı. Bir buçuk yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda bronz ve gümüş madalya aldık. Artık olimpiyatlara gidip orada da madalyalar hedefliyoruz. Bu organizasyonda hepsinin lideri Sayın Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak'a teşekkür etmek istiyoruz. Onun liderliğinde çok güzel işler yapıyoruz. Sporun tabana yayılması ve halkın bisiklete binmesiyle ilgili bu organizasyonda çok önemli katkıları var."

"ESKİDEN KONUŞULMAYAN TÜRKİYE'Yİ ŞİMDİ HERKES KONUŞUYOR"

Müftüoğlu, bisiklet sporunda Türkiye'nin geliştiğini ve dünyada tura katılmak isteyenlerin arttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2015'te dünyanın en iyi organize edilen turu seçildiğini hatırlatan Müftüoğlu, "Daha sonra 'World Tour' olmuştuk. Şimdi 'Pro Series' olarak devam ediyoruz. Herkes bundan çok mutlu. Eskiden konuşulmayan Türkiye'yi şimdi herkes konuşuyor. Bu da hem tanıtım hem de ülkemizin bisikletteki gelişimi anlamında çok önemli katkı sağlıyor. Dünya yönetimlerinde yer aldık, şimdi tekrar oralara adayız. Bunların hepsinde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemli bir katkısı var." açıklamasında bulundu.

Müftüoğlu, sözlerini turu tekrar "World Tour" seviyesine çıkartıp dünyaya damga vurmak istediklerini belirterek noktaladı.