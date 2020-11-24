Türkiye Barolar Birliği, İzmir'deki 586 avukata 2 milyon 930 bin lira ödeme yaptı

AA

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İzmir depreminin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun kentte incelemelerde bulunduğu, avukatların ihtiyaçlarına yönelik bilgiler aldığı hatırlatıldı.

Deprem sonrasında bürosu hasar gördüğü için geçici iş göremez durumda bulunan 586 avukata 2 milyon 930 bin lira ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, avukatların kullanımı için de 14 konteynerden oluşan TBB Mobil Ofis ve Hizmet Merkezi'nin oluşturulduğu ifade edildi.