Türkiye- Avusturya EURO 2024 son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan maçta Türkiye Çekya'yı 2-1 skorla mağlup ederek son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son turu maçlarının ardından, "EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - Avusturya maçı tarihi ve saati...