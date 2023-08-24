Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar 4. maçında Yunanistan'ı da 3-0 yenerek C grubundaki liderliğini garantiledi. Bugün oynanacak Almanya maçı sonrası grup aşamasını tamamlayacak. Peki, Türkiye Almanya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...