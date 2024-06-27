Türkiye-Almanya arasında vize görüşmesi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Berlin'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının nasıl iyileştirilebileceği konusunun ele alındığını ifade etti.

Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Sayın Nancy Faeser ile bir araya geldik.



Sayın @NancyFaeser’e nazik ev sahipliği için teşekkür ederim.

🇹🇷🇩🇪

📍Berlin



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Türkiye Almanya Ortak Basın Açıklaması



Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı… pic.twitter.com/m2OeD6KWw1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 27, 2024

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Heyetler arasında gerçekleşen görüşmede; iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra organize suç ve güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkânlar ele alınmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunulmuştur. Almanya’da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası’nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirilmiştir. Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur. Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alınmıştır."