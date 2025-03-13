Türkiye 40 Eurofighter savaş uçağı için teklif aldı

MSB kaynakları, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağı'nın tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı'nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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EUROFIGHTER

AA'nın haberine göre Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak olarak tanımlanıyor. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifanın F-16'dan daha iyi olduğu belirtilirken süratın yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini yani görev süresini sınırladığı ifade ediliyor. Eurofighter'ın Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürat açısından Rafale'den daha iyi olduğu belirtiliyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.