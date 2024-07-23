Türkiye: 3 - Sırbistan: 1 | MAÇ SONUCU
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.
Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 22-25, 25-17, 25-22, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Organizasyonda dörtte dört yapan milliler, 12 puanla şampiyonada liderliğe yükseldi.
Milliler, şampiyonadaki beşinci maçında yarın TSİ 16.00'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.