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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Sırbistan: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Sırbistan: 1 | MAÇ SONUCU

        20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:13
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        U20 Milli Takımı, Sırbistan'ı devirdi!
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        Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 22-25, 25-17, 25-22, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

        Organizasyonda dörtte dört yapan milliler, 12 puanla şampiyonada liderliğe yükseldi.

        Milliler, şampiyonadaki beşinci maçında yarın TSİ 16.00'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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