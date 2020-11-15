Milli Takım 'üçlü' çekti!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 mağlup etti. 11. dakikada Cheryshev'in golüyle 1-0 geriye düşerken Rusya 25. dakikada 10 kişi kaldı. Ay-yıldızlılar 26'da Kenan Karaman ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede 32. dakika oynanırken Milli Takımımız Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya Milli Takımımız hızlı başlarken Ozan Tufan 50. dakikada yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi, Cenk Tosun farkı 2'ye çıkaran golü penaltıdan kaydetti. Rusya 56'da Kuzyaev'le umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milli Takımımız sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Lider Rusya ise 8 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

8. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Zabolotny'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

10. dakikada Mert'in kale vuruşuyla kaptırılan topun ardından ceza sahasında bomboş topla buluşan Cheryshev'in vuruşu ağları havalandırdı.

13. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Cenk istediği kafa vuruşunu yapamayınca şutu yandan auta çıktı.

17. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.

RUSYA 10 KİŞİ

24. dakikada Andrey Semenov, Cenk Tosun'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü!

KENAN EŞİTLİK GETİRDİ

26. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını ön direkte tamamlayan Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu.

CENGİZ ÖNE GEÇİRDİ

31. dakikada Cengiz'in ceza sahasının sağından uzak köşeye çektiği şut direğe de çarpıp ağlarla buluştu.

İlk yarı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

OZAN YERDE KALDI, CENK AFFETMEDİ

50. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü, Milli Takımımız penaltı kazandı! Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

57. dakikada Karavaev'in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı.

77. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşu üstten dışarı gitti.

85. dakikada Rusya köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Zhirkov'un sol kanattan yaptığı ortasını kaleci Mert yumruklayarak uzaklaştırdı.