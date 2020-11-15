Milli Takım 'üçlü' çekti!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 mağlup etti. 11. dakikada Cheryshev'in golüyle 1-0 geriye düşerken Rusya 25. dakikada 10 kişi kaldı. Ay-yıldızlılar 26'da Kenan Karaman ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede 32. dakika oynanırken Milli Takımımız Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya Milli Takımımız hızlı başlarken Ozan Tufan 50. dakikada yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi, Cenk Tosun farkı 2'ye çıkaran golü penaltıdan kaydetti. Rusya 56'da Kuzyaev'le umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milli Takımımız sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Lider Rusya ise 8 puanda kaldı.
MAÇIN DAKİKALARI
8. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Zabolotny'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
10. dakikada Mert'in kale vuruşuyla kaptırılan topun ardından ceza sahasında bomboş topla buluşan Cheryshev'in vuruşu ağları havalandırdı.
13. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Cenk istediği kafa vuruşunu yapamayınca şutu yandan auta çıktı.
17. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
RUSYA 10 KİŞİ
24. dakikada Andrey Semenov, Cenk Tosun'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü!
KENAN EŞİTLİK GETİRDİ
26. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını ön direkte tamamlayan Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu.
CENGİZ ÖNE GEÇİRDİ
31. dakikada Cengiz'in ceza sahasının sağından uzak köşeye çektiği şut direğe de çarpıp ağlarla buluştu.
İlk yarı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
OZAN YERDE KALDI, CENK AFFETMEDİ
50. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü, Milli Takımımız penaltı kazandı! Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.
57. dakikada Karavaev'in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı.
77. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşu üstten dışarı gitti.
85. dakikada Rusya köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Zhirkov'un sol kanattan yaptığı ortasını kaleci Mert yumruklayarak uzaklaştırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!