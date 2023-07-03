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Krakow başta olmak üzere Malopolska bölgesindeki 13 farklı şehirde düzenlenen organizasyona Türkiye, 103 kadın, 90 erkek sporcuyla rekor sayıda katıldı. Milli sporcular 19 branşta mücadele etti.

Oyunlarda 9 altın, 9 gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanan Türkiye, kendi madalya rekorunu da kırdı. Daha önce 2015'te Azerbaycan'da 29 madalya alan milliler, 2019'da Belarus'ta ise 15 madalya kazanmıştı. Önceki iki şampiyonanın toplam madalya sayısına da Polonya'da yaklaşan ay-yıldızlı sporcular, oyunları madalya rekoruyla bitirdi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3'üncü Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. ALTIN MADALAYADA DA REKOR Türkiye altın madalyada da oyunlardaki kendi rekorunu kırdı.

Daha önce Azerbaycan'da 6, Belarus'ta da 2 altın madalya alan milliler, bu rakamın toplamını Polonya'da geçmeyi başardı. Türkiye, 9 altın madalyayla önceki iki oyunların toplamında da fazla altın madalya elde etti. EN İYİ SIRALAMA Türkiye, oyunlardaki en iyi madalya sıralamasına da Polonya'da elde etti. Ay-yıldızlılar, 3. Avrupa Oyunları'nda ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. Türkiye, 49 ülke arasından oyunları 9. sırada bitirdi.

Azerbaycan'da takım olarak 14. sırada yer alan Türkiye, Belarus'ta da 24. olmuştu. POLONYA'DAN PARİS'E 7 KOTA Polonya'daki oyunlarda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 10 disiplinde kota verildi. Bu branşların 8'inde milli sporcular yarıştı. Türkiye, boksta 6, atıcılıkta ise 1 sporcusu olmak üzere toplam 7 kota almayı başardı.

Polonya'ya damga vuran branşlardan olan boksta kadınlarda son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonu Hatice Akbaş, Gizem Özer, erkeklerde ise Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir, 2024 Paris kotası aldı. Atıcılıkta da İsmail Keleş, 10 metre havalı tabancada Paris biletini elde etti. TÜRK KADINI POLONYA'YA DAMGA VURDU Kadın milli sporcular, aldıkları madalyalarla Polonya'daki oyunlara damga vurdu.

Elde edilen 9 altın madalyanın 7''sini kadın sporcular aldı. Toplam 38 madalyanın ise 21'ini Türk kadın sporcular elde etti. MADALYASIZ GÜN YOK Türkiye, organizasyonun her günü madalya almayı başardı.

Milli sporcular, açılış töreninden kapanış törenine kadar olan 12 günde de Türkiye'ye madalya sevinci yaşattı. "BUSE"LER ZİRVEYİ BIRAKMIYOR Olimpiyat madalyalı milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, Polonya'ya da damga vurdu. 2020 Tokyo'da altın madalya kazanan, daha sonra dünya şampiyonluğunu da tekrarlayan Busenaz Sürmeneli, 3. Avrupa Oyunları'nda da altın madalya altı.

Tokyo'da gümüş madalya alan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Buse Naz Çakıroğlu da başarılarına bir yenisini ekledi. Buse Naz, üst üste 2. kez Avrupa Oyunları şampiyonu oldu. ATICILIKTA ALTINLA GELEN KOTA Atıcılık branşında tek altın madalyayı ve tek kotayı İsmail Keleş elde etti.

İsmail, 10 metre havalı havalı tabancada hem altın madalya aldı hem de 2024 Paris kotasını elde etti. TEKVANDODA İKİ, KARATEDE VE KİCKBOKSTA BİRER ALTIN Türkiye, oyunlarda tekvando branşında 2, karatede ise 1 altın kazandı. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Nafia Kuş ile 17 yaşındaki milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya elde etti.

Karatede ise son olimpiyat ikincisi Eray Şamdan, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Kickboksta da kadınlarda Emine Aslan, altın madalya aldı. MUAYTHAI BRANŞINDA 2 ALTIN Muaythai branşında Türkiye, iki altın madalya aldı. Kadınlarda milli sporcular Gülistan Turan ve Bediha Taçyıldız, birinci olarak İstiklal Marşı'nı dinlettiler.

EN FAZLA MADALYA BOKS VE MUAYTHAI BRANŞINDAN Oyunkarda madalya alan isimler şöyle: Altın madalya (9): Busenaz Sürmeneli, Busenaz Çakıroğlu (Boks), İsmail Keleş (Atıcılık), Nafia Kuş, Sude Yaren Uzunçavdar (Tekvando), Gülistan Turan ve Bediha Taçyıldız (Muaythai), Eray Şamdan (Karate), Emine Arslan (Kickboks) Gümüş madalya (9): Necati Er, Tuğba Danışmaz (Atletizm), Samet Gümüş (Boks), Ali Sofuoğlu (Karate), Sercan Koç, Kübra Kocakuş (Muaythai), 10 Metre Havalı Tabancı Erkek Milli Takımı, Trap Kadın Milli Takımı (Atıcılık), Merve Dinçel (Tekvando).

Bronz madalya (20): Emircan Haney, Hazal Burun (Okçuluk), İsmail Nezir, Mehmet Çelik (Atletizm), Tuğrulhan Erdemir, Hatice Akbaş, Gizem Özer (Boks), Recep Men, Cevat Kır, Funda Güleç (Kickboks), Erman Eltemur, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Gülbahar Gözütok (Karate), Enis Yunusoğlu, Ezgi Keleş (Muaythai), Artistik Yüzme Kadın Milli Takımı (Su sporları), Hüseyin Kartal, Emre Kutalmış Ateşli, Hatice Kübra İlgün (Tekvando).

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