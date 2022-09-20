Şekerle savaşta bir ilk

Son yıllarda dünyada, aşırı şeker tüketimin zemin oluşturduğu sağlık sorunları her geçen gün büyüyor. Aşırı şeker tüketimi, obeziteden hipertansiyona, kalp-damar hastalıklarından kronik böbrek yetmezliği ve depresyona kadar birçok hastalığı tetikliyor.

Türk Böbrek Vakfı, bilimsel çalışmalarla da ortaya konan bu gerçekten hareketle ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla önemli bir işbirliği içine girdi ve aşırı şeker tüketiminin zararları hakkındaki farkındalığı artırmak üzere 19-25 Eylül haftasını “Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası” olarak kabul ettirdi.

Projenin koruyucu hekimlik adına büyük bir adım olması yanında, tanı ve tedavi süreçlerinde devletin sağlık giderlerine yaptığı harcamalarda da tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Hafta kapsamında; bilinçli şeker tüketimi, aşırı şeker tüketimin getirdiği sağlık sorunları, çocukluk döneminde kazanılması gereken alışkanlıklar, gizli şeker kaynakları gibi pek çok konunun ele alınacağı ve yaşam boyu sürdürülmesi gereken temel kazanımlar edinilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

İşte projenin hayata geçirilmesini sağlayan isimlerden önemli açıklamalar: