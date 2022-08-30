Salon: Ljubljana

Hakemler: Kandil Wael (Mısır), Maroszek Wojciech (Polonya)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu)

İtalya: Galassi, Lavia, Romano, Giannelli, Michieletto, Russo (Balaso, Michieletto, Sbertoli, Scanferla, Anzani)

Setler: 18-25, 20-25, 22-25

Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gruptaki üçüncü ve son maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.