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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 0 - İsviçre: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Türkiye: 0 - İsviçre: 2 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:57 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:57
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        Kadın Milliler, İsviçre'ye mağlup!
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        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 yenildi.

        Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı, İsviçre karşında aldığı mağlubiyet sonrası milliler 6 puanda kaldı.

        Grubundaki 5. maçında 4 galibiyete ulaşan İsviçre ise puanını 12'ye çıkarttı.

        Milliler, grubundaki son maçında 16 Temmuz Salı günü Györ'de Macaristan'ın konuğu olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        İsviçre 58. dakikada öne geçti. Crnogorcevic'in sağdan ortasında ceza sahasında kaleci Selda'yı geçen topla buluşan Schertenleib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        İsviçre 65. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Luyet'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Crnogorcevic, kaleci Selda'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

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        Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

        Hakemler: Lina Lehtovaara, Heini Hyvönen, Jenni Paavolainen

        Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 74 Gülbin Hız), Abrahamsson, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Eda Karataş, Ebru Topçu (Dk. 82 Halle Şensizoğlu), Elif Keskin, Meryem Çal (Dk. 74 Derya Arhan), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 46 Ece Türkoğlu), Busem Şeker (Dk. 66 Miray Cin)

        İsviçre: Herzog, Maritz, Calligaris, Bühler, Baumann (Dk. 87 Riesen), Terchoun (Dk. 79 Ivelj), Bachmann, Sow, Luyet (Dk. 87 Arfaoui), Vallotto (Dk. 46 Schertenleib), Crnogorcevic (Dk. 79 Lehmann)

        Gol: Dk. 58 Schertenleib, Dk. 65 Crnogorcevic (İsviçre)

        Sarı kart: 45+2 İlayda Civelek (Türkiye), Dk.32 Vallotto, 45+2 Bachmann (İsviçre)

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